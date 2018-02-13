МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пятый по величине аэропорт британской столицы "Лондон-Сити" возобновил свою работу после того, как специалисты вывезли обнаруженную в Темзе неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

"Снаряд времен Второй мировой войны, обнаруженный в доке короля Георга V, был успешно изъят королевскими ВМС и полицией Лондона… Аэропорт начнет в нормальном режиме во вторник", — сообщил гендиректор аэропорта Роберт Синклер в Twitter. Согласно сайту воздушной гавани, аэропорт уже принимает рейсы прилета и вылета.

Бомба была обнаружен в доке утром в воскресенье, вечером того же дня власти приняли решение оцепить район и закрыть аэропорт. Гавань "Лондон-сити" оставалась закрытой в течение понедельника, все рейсы аэропорта в понедельник были отменены.