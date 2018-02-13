МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пятый по величине аэропорт британской столицы "Лондон-Сити" возобновил свою работу после того, как специалисты вывезли обнаруженную в Темзе неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.
Бомба была обнаружен в доке утром в воскресенье, вечером того же дня власти приняли решение оцепить район и закрыть аэропорт. Гавань "Лондон-сити" оставалась закрытой в течение понедельника, все рейсы аэропорта в понедельник были отменены.
London City Airport CEO confirms business as usual https://t.co/UK4g5wo504— London City Airport (@LondonCityAir) 13 февраля 2018 г.