Эксперт рассказал, о чем говорит закупка Ригой израильских ракетных систем

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Покупка Латвией израильских противотанковых комплексов Spike на сумму 108 миллионов евро подтверждает милитаризацию региона, сказал РИА Новости во вторник член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.
"Это не армия. Никто на них нападать не собирается. Латвия — это плацдарм для американских войск, не более того", — сказал Сивков.
По его мнению, заявление главы военного ведомства Латвии — "это просто обозначение важности вопроса и очередное подтверждение милитаризации региона".
Системы Spike имеют электрооптические элементы четвертого и пятого поколений, что обеспечивает высокую точность наведения и способность уничтожать разного рода бронетехнику, в том числе боевые танки. Ракетные системы будут доставлены в Латвию до 2023 года.