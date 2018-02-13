Эксперт рассказал, о чем говорит закупка Ригой израильских ракетных систем

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Покупка Латвией израильских противотанковых комплексов Spike на сумму 108 миллионов евро подтверждает милитаризацию региона, сказал РИА Новости во вторник член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

Пресс-служба Минобороны Латвии сообщила о подписании в понедельник договора о покупке противотанковых ракетных систем Spike производства Израиля за 108 миллионов евро. Как сказано в сообщении, министр обороны прибалтийской страны Раймонд Бергманис заявил, что это исторический контракт для национальных вооруженных сил и одна из крупнейших закупок в оборонной отрасли, сопоставимая только с проектом механизации сухопутных сил. Он отметил, что аналогичные противотанковые системы используют 28 стран, и это один из самых сильных видов оружия в мире.

"Это не армия. Никто на них нападать не собирается. Латвия — это плацдарм для американских войск, не более того", — сказал Сивков.

По его мнению, заявление главы военного ведомства Латвии — "это просто обозначение важности вопроса и очередное подтверждение милитаризации региона".

Системы Spike имеют электрооптические элементы четвертого и пятого поколений, что обеспечивает высокую точность наведения и способность уничтожать разного рода бронетехнику, в том числе боевые танки. Ракетные системы будут доставлены в Латвию до 2023 года.