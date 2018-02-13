В мэрии Кишинева проводят обыски

КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Обыски проходят в мэрии Кишинева по делу о нарушениях в сфере строительства, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии Анжела Старински.

"НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией проводят обыски по многочисленным адресам в Кишиневе, в том числе, в мэрии столицы и в территориальном кадастровом офисе Кишинева. Это связано с делом о нарушениях, совершенных группой лиц в сфере строительства. Детали будут позже", — сказала Старински.

Местные СМИ сообщают, что обыски проходят и управлении архитектуры и градостроительства.

Исполняющий обязанности мэра Кишинева Силвия Раду также сообщила на своей странице в Facebook, что в мэрии "гости".

"Ответственные органы проводят обыски и проверки в рамках одного дела. Желаю им вывести все нарушения, которые копились в мэрии на протяжении долгого времени. Виновные должны заплатить", — отметила Раду.