В мэрии Кишинева проводят обыски

КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Обыски проходят в мэрии Кишинева по делу о нарушениях в сфере строительства, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии Анжела Старински.
Местные СМИ сообщают, что обыски проходят и управлении архитектуры и градостроительства.
Исполняющий обязанности мэра Кишинева Силвия Раду также сообщила на своей странице в Facebook, что в мэрии "гости".
"Ответственные органы проводят обыски и проверки в рамках одного дела. Желаю им вывести все нарушения, которые копились в мэрии на протяжении долгого времени. Виновные должны заплатить", — отметила Раду.