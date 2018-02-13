Саакашвили просит ЕС и Меркель о помощи в противостоянии Порошенко

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призывает ЕС и канцлера ФРГ Ангелу Меркель оказать поддержку в противостоянии украинскому президенту Петру Порошенко.

"В кафе в Киеве на меня напали мужчины в масках, похитили меня, угрожали и вывезли на частном самолете в Польшу. За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Порошенко", — заявил Саакашвили немецкому таблоиду Bild

"Если Европейский союз и прежде всего канцлер Ангела Меркель наконец что-то не предпримут, Украина будет разрушена. Порошенко разрушает эту страну и хочет убрать меня подальше, поскольку я обличаю коррупцию", — добавил он.

Саакашвили также заявил, что намерен вернуться на Украину законным способом.

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили проводят митинг у здания администрации президента Украины. Ранее между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.