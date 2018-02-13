В ДНР назвали "бредом" слова Турчинова о продвижении силовиков в Донбассе

ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Заявление Киева о продвижении украинских силовиков в Донбассе не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что за минувший год украинские военные на некоторых участках продвинулись за линию разграничения на 10 и более километров.

"Это бред, у нас такого километража "серых зон" не было нигде. Если они так считают, то они должны были войти на нашу территорию. На нашу территорию они нигде не входили. Они занимали некоторые участки в "серой зоне", причем не совсем удачные. Заявления о продвижениях — это демонстрация якобы геройских поступков, которых нет", — сказал собеседник агентства.