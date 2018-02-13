Решить проблему КНДР лишь санкциями невозможно, заявили в Китае

ПЕКИН, 13 фев — РИА Новости. Урегулировать ядерную проблему Корейского полуострова одними лишь санкциями невозможно, необходим диалог, Пекин приветствует заявления США о готовности Вашингтона к переговорам с КНДР, заявил во вторник официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон продолжит давление на КНДР, но готов к переговорам. Официальная позиция США заключается в том, что КНДР сначала должна отказаться от ядерной и ракетной программ, и лишь затем Вашингтон согласится на переговоры.

"Мы отметили соответствующие заявления и приветствуем такое позитивное развитие по проблеме Корейского полуострова, Китай всегда придерживался позиции, что этот вопрос в конце концов будет разрешен путем диалога и переговоров, мы надеемся, что Южная Корея и КНДР смогут продолжить контакты, которые удалось выстроить в ходе проведения Олимпийских игр", — заявил дипломат.

Он отметил, что в свете того, что основой проблемы на Корейском полуострове является противостояние КНДР и США, Китай надеется, что взаимодействие Южной Кореи и КНДР сможет поспособствовать налаживанию контактов между Пхеньяном и Вашингтоном.

"Решить эту проблему лишь посредством санкций невозможно, необходим диалог и переговоры, мы надеемся, что КНДР и США смогут воспользоваться этой возможностью и предпринять разумные шаги без отлагательства", — заявил дипломат.