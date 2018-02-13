"Пахать и сеять": экс-министр экономики Украины объяснил, зачем Западу Киев

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Страны Запада не заинтересованы в развитии украинской промышленности, считает бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

По мнению экономиста, со временем в стране будет "добит" весь военно-промышленный комплекс, и останутся лишь не самые высокотехнологичные предприятия. Суслов предположил, что Западу не нужна развитая Украина и напомнил слова бывшего посла США на Украине Джефри Пайетта, который в 2016 году заявил, что Вашингтон видит в Киеве "аграрную сверхдержаву".

"До свидания, украинцы. Ваша задача — пахать и сеять, но не развивать промышленность. Понятно, почему не будет никаких инвестиций в высокотехнологичные сферы, потому что ни Европе, ни США не нужна конкуренция со стороны развитой Украины", — сказал Суслов в эфире телеканала NewsOne.

В январе премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сельскохозяйственный сектор формирует 17-18 процентов ВВП страны. По официальным данным, на Украине работают более 79 тысяч агропредприятий.