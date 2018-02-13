МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Вашингтон отменит санкции против РФ, введенные за вмешательство в выборы в США, если такое вмешательство со стороны Москвы прекратится, заявила заместитель помощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек.

"Есть и другие санкции, введенные в 2017 году в ответ на вмешательство России в выборы, их также можно отменить, если мы увидим, что это вмешательство прекратилось. Важно понимать, что это санкции не ради санкций. Эти санкции были введены в ответ на конкретные действия России, чтобы дать сигнал о неприемлемости подобных действий", — сказала Кавалек, ее слова приводит посольство США в РФ на своей официальной странице в Twitter.

По словам Кавалек в ходе своего визита в РФ, который состоялся с 7 по 9 февраля, она обсудила тему российского вмешательства в выборы в США с "российскими собеседниками".

"Глядя из Вашингтона”: Зампомощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек о вмешательстве России в американские выборы: Это абсолютно неприемлемо, и, если увидим, что это имело место, то последует наша ответная реакция. pic.twitter.com/dbRqnBNhgK — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 13 февраля 2018 г.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.