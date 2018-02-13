Наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ поедут на выборы в Азербайджане

БАКУ, 13 фев – РИА Новости. Межпарламентская ассамблея (МПА) СНГ направит группу наблюдателей на внеочередные президентские выборы в Азербайджане, назначенные на 11 апреля, сообщила во вторник пресс-служба ассамблеи.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов 11 апреля. ЦИК утвердил эту дату. Предвыборная кампания начнется 19 марта и завершится 10 апреля.

"Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской республики Октай Асадов направил председателю совета МПА СНГ, председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко приглашение для группы наблюдателей от МПА СНГ принять участие в мониторинге за ходом подготовки и проведения внеочередных выборов президента Азербайджанской республики", — говорится на сайте ассамблеи.

В пресс-службе отметили, что МПА направит в Азербайджан группу наблюдателей, состоящую из парламентариев, сотрудников секретариата совета МПА СНГ и экспертов Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ.

Ранее правящая партия выдвинула действующего президента кандидатом на внеочередных выборах. Алиев избирался на должность главы Азербайджана трижды. Срок его полномочий заканчивается в октябре этого года. При этом в конституцию Азербайджана внесли поправку о снятии ограничений на избрание президентом более двух раз подряд. Согласно изменениям, внесенным в конституцию в сентябре 2016 года, президент Азербайджана будет избираться на семь лет.