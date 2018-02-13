В Госдепе рассказали о сотрудничестве с Россией по Минским соглашениям

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Если США и Россия будут работать вместе для реализации минских соглашений, это поспособствует улучшению двусторонних отношений, заявила заместитель помощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек по итогам визита в РФ.

"Одним из путей улучшения наших отношений является выполнение минских соглашений в полном объеме. Главный момент, который вызывает у нас разногласия, это российская агрессия на Украине, ситуация, когда люди, проживающие в восточной части этой страны, находятся в тяжелейшем положении. В действительности это единственное место в Украине, где жизнь русскоговорящих граждан подвергается риску из-за боестолкновений, экономического кризиса и других проблем. Это как раз та сфера, в которой нам необходимо работать вместе, чтобы обеспечить выполнение минских соглашений, которые представляют собой дорожную карту к достижению мира, прекращению вооруженного конфликта и возвращению людей к нормальной жизни и, как следствие, улучшение отношений между Россией и странами Запада", — сказала Кавалек, видео с ее речью размещено в Twitter посольства США в РФ.

"Если, работая вместе, мы добьемся полного выполнения минских соглашений, это будет в значительной мере способствовать действительному улучшению российско-американских отношений", — отметила заместитель помощника госсекретаря.

На прошлой неделе Кавалек посетила Москву, где встретилась с представителями посольства США в РФ, а также с представителями американского бизнеса и российского МИД. Помимо этого Кавалек совершила поездки в регионы, где встретилась с представителями американских консульств в РФ.