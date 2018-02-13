ИГ* на севере Ирака все еще представляет угрозу, заявили в Киркуке

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 13 фев — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Боевики террористической группировки ИГ*все еще представляют опасность на севере Ирака, заявил РИА Новости губернатор иракской провинции Киркук Ракан аль-Джабури.

Во вторник в кувейтской столице на полях международного форума по восстановлению Ирака пройдет внеочередная министерская встреча коалиции по борьбе с ИГ*.

"Боевики ИГ* исчезли, они не были уничтожены. Пешмерга не решила проблемы с безопасностью. У ИГ* все еще есть спящие ячейки, в том числе в Киркуке, в отдаленных от поселений местах долинах. По ночам они осуществляют нападения, похищают людей. Они все еще представляют угрозу", — сказал губернатор.

По словам Ракана аль-Джабури, находящиеся в провинции Киркук и других районах севера Ирака территории "нуждаются в полномасштабной операции по зачистке".

ИГ* захватило значительную часть Ирака в 2014 году. О полной победе над террористами группировки правительство страны объявило в декабре 2017 года.