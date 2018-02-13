В аэропорту американского Сан-Хосе загорелся самолет

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Возгорание возникло в самолете авиакомпании Southwest Airlines в аэропорту американского штата Калифорния, более 140 человек эвакуированы, несколько человек получили ранения, сообщил аэропорт, где произошел инцидент.
"В результате возгорания, возникшего, предположительно, во вспомогательной силовой установке, экипаж (авиакомпании) SW решил эвакуировать 139 пассажиров и 5 членов экипажа. Несколько человек получили незначительные ранения, никого не госпитализировали", — говорится в сообщении аэропорта в официальном микроблоге в Twitter. Точное число пострадавших не сообщается.
Впоследствии возгорание было ликвидировано. Другие обстоятельства инцидента уточняются.