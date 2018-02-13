В аэропорту американского Сан-Хосе загорелся самолет

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Возгорание возникло в самолете авиакомпании Southwest Airlines в аэропорту американского штата Калифорния, более 140 человек эвакуированы, несколько человек получили ранения, сообщил аэропорт, где произошел инцидент.

Рейс авиакомпании Southwest Airlines должен был вылететь из аэропорта имени Джона Уэйна в Сан-Хосе. Для эвакуации пассажиров и членов экипажа авиакомпания использовала аварийные трапы.

"В результате возгорания, возникшего, предположительно, во вспомогательной силовой установке, экипаж (авиакомпании) SW решил эвакуировать 139 пассажиров и 5 членов экипажа. Несколько человек получили незначительные ранения, никого не госпитализировали", — говорится в сообщении аэропорта в официальном микроблоге в Twitter. Точное число пострадавших не сообщается.

Впоследствии возгорание было ликвидировано. Другие обстоятельства инцидента уточняются.