В сенате призвали Трампа ввести новые санкции против России

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Три сенатора от Демократической партии представили резолюцию, которая призывает Дональда Трампа ввести новые санкции против России, сообщает издание Politico.
"Недостаток серьезности, который демонстрирует администрация перед лицом явной угрозы национальной безопасности и еще более явного намерения конгресса, тревожит, так не может продолжаться", — отмечается в резолюции.
Санкционный законопроект
В конце января американский Минфин представил "кремлевский список", подготовленный в соответствии с законом. В доклад вошло почти все российское руководство и крупные предприниматели — более двухсот человек. Список не влечет автоматического введения санкций, решение о расширении ограничений будет приниматься отдельно.
В Кремле публикацию доклада назвали "недружественным шагом", лишенным смысла.
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