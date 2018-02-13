В сенате призвали Трампа ввести новые санкции против России

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Три сенатора от Демократической партии представили резолюцию, которая призывает Дональда Трампа ввести новые санкции против России, сообщает издание Politico.

Авторами документа стали сенаторы Бен Кардин (штат Мэриленд), Шеррод Браун (Огайо) и Роберт Менендес (Нью-Джерси). По их мнению, законопроект, который в прошлом году одобрил конгресс и впоследствии подписал Трамп, предполагает обязательное введение ограничений.

"Недостаток серьезности, который демонстрирует администрация перед лицом явной угрозы национальной безопасности и еще более явного намерения конгресса, тревожит, так не может продолжаться", — отмечается в резолюции.

Санкционный законопроект

Летом прошлого года Трамп подписал законопроект конгресса "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

В конце января американский Минфин представил "кремлевский список", подготовленный в соответствии с законом. В доклад вошло почти все российское руководство и крупные предприниматели — более двухсот человек. Список не влечет автоматического введения санкций, решение о расширении ограничений будет приниматься отдельно.

В Кремле публикацию доклада назвали "недружественным шагом", лишенным смысла.

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