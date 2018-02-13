Каракас пока не будет использовать "эль-петро" для расчетов с Москвой

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Каракас пока не намерен использовать "эль-петро" для расчётов с Москвой, сама же валюта будет введена в обращение 20 февраля, заявил в интервью РИА Новости посол Венесуэлы в РФ Карлос Фариа Тортоса.

"Была выбрана дата 20 февраля, чтобы начать предлагать заинтересованным сторонам приобретать новую криптовалюту, о которой объявил президент. С 20 февраля будем смотреть, как пойдет эта новая форма, чтобы наша страна, правительство смогли выполнить международные обязательства", — заявил посол.

При этом он подчеркнул, что пока Каракас не будет использовать эту криптовалюту для расчетов с Москвой.

"Насколько я знаю, РФ разрабатывает закон в этой связи, чтобы знать, как управлять эти вопросом. У нас с РФ существуют другие прямые механизмы. Пока что таким образом будем их использовать. Если позднее обе страны придут к соглашению работать через "эль петро", об этом будет сообщено. Мы ждем, пока Россия проработает юридические моменты", — сказал дипломат.

Впервые президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря прошлого года. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду страны. Начальная стоимость венесуэльской криптовалюты составит 60 долларов за один "петро", всего в ходе предварительных торгов будут реализованы 38,4 миллиона "петро", сообщили позже официальные лица.