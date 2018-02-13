Позиция Токио относительно давления на КНДР неизменна, заявили в Японии

ТОКИО, 13 фев — РИА Новости. Глава минобороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что позиция японского правительства по оказанию давления на КНДР для отказа Пхеньяна от ядерной и ракетной программы неизменна, и призывает не поддаваться на возможные попытки КНДР использовать Олимпиаду для смягчения международной политики.

"Наша позиция не изменилась и состоит в том, чтобы оказывать давление на КНДР с целью изменить ее политику по (развитию — ред.) ядерной и ракетной программы", — заявил в ходе пресс-конференции во вторник Онодэра.

Глава японского оборонного ведомства подчеркнул, что Токио "как и другие желает успешного проведения мирных Олимпийских игр в Пхёнчхане, так как Олимпиада знаменует собой торжество мира".

"При этом, если КНДР попытается использовать этот повод в политических целях и если у нее есть стремление смягчить таким образом некоторое давление со стороны международного сообщества, мы не должны поддаваться на это", — добавил он.

Схожую позицию выразил и генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

"КНДР продолжает развитие ядерной и ракетной программы. Наличие баллистических ракет было подтверждено во время крупного военного парада. Это — реальность в КНДР. Мы не должны быть обмануты "дипломатией улыбок", — отметил генсек.

Ранее во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с представителями высокопоставленной северокорейской делегации, которая посетила Южную Корею по случаю открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. В ходе встречи Ким Чен Ын назвал важным продолжать "оживлять теплый климат примирения и диалога" между Севером и Югом.