МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На странице в Facebook экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили опубликовано видео задержания политика в одном из ресторанов Киева.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как силовики в масках врываются в заведение и кладут нескольких посетителей на пол. После этого показаны кадры, на которых четверо правоохранителей ведут, предположительно, Саакашвили в автомобиль, при этом один из них держит его за волосы.

В описании к видео говорится, что задержавшие Саакашвили люди "били его в лицо всю дорогу до самолета, закрывали рот и глаза, грозили выстрелить".

Депортация Саакашвили

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.

Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины. Ранее между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

Новый "прорыв"

Сам Саакашвили после депортации заявил, что намерен вернуться на Украину и найдет способ это сделать."Конечно, я буду возвращаться на Украину, и я найду, как это сделать", — сказал политик в эфире украинского телеканала ZIK . По его словам, он подыщет "легальный путь" возвращения в страну.

Саакашвили добавил, что находится под охраной в варшавской гостинице, польская сторона обеспечила все необходимые меры безопасности, тогда как во время задержания в Киеве, а также при депортации украинские силовики применили к нему "грубую силу".

Адвокаты политика подали в полицию заявление о похищении, а его соратники намерены собраться у здания администрации президента Петра Порошенко в Киеве и потребовать объяснений.

"Слабость власти"

Свое выдворение из Украины в Польшу Саакашвили счел слабостью власти и призвал соратников спокойно на это реагировать.

"Нам надо на это реагировать достаточно спокойно, нам на их слабость надо реагировать силой духа, на их разводки надо реагировать правдой, мы правы. Это мелкий, дешевый разводчик (президент Украины Петр) Порошенко, это не президент, это не мужчина даже, это просто подлый барыга, который хочет угробить Украину", — сказал Саакашвили во время телефонного разговора со своим соратником Давидом Сакварелидзе, который транслировали украинские телеканалы.

По его словам, действия в отношении него показывают "слабость власти".

Личное распоряжение Порошенко

Указание задержать Михаила Саакашвили дал лично президент Украины Петр Порошенко, утверждает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Сегодня стало известно, что опять произошло задержание президента Грузии Михаила Саакашвили. Петр Алексеевич (Порошенко — ред.), для меня очевидно, что это произошло по вашему личному указанию, иначе бы никто на такой унизительный для Украины шаг не пошел", — написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

При этом она назвала Саакашвили "другом Украины" и призвала главу государства "оставить в покое" семью политика.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.