ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший считает, что подозрительный порошок отправили ему по почте оппоненты.
Ранее СМИ сообщили, что жена сына президента Ванесса Трамп была госпитализирована после открытия "конверта с белым порошком". Женщина получила конверт около 10 утра по местному времени (18.00 мск). В качестве меры предосторожности ее госпитализировали. Сообщалось, что конверт был адресован Дональду Трампу-младшему. Содержимое конверта не представляло опасности, заявил позднее РИА Новости представитель нью-йоркской полиции.
"Рад, что Ванесса и мои дети в безопасности и невредимы после невероятно страшной ситуации, которая произошла сегодня утром. Действительно отвратительно, что некоторые люди предпочитают выражать свои противоположные взгляды таким возмутительным образом", — написал сын американского президента в Twitter.
Трамп-младший в разные годы принимал участие в бизнес-проектах своего отца, а в настоящее время контролирует ряд его активов, которые Дональд Трамп-старший передал в доверительное управление, заняв пост президента.
В 2001 году в США было несколько случаев умышленной рассылки по почте споров сибирской язвы, в результате чего погибли пять и пострадали семнадцать человек.
Thankful that Vanessa & my children are safe and unharmed after the incredibly scary situation that occurred this morning. Truly disgusting that certain individuals choose to express their opposing views with such disturbing behavior.— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 12 февраля 2018 г.