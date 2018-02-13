ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший считает, что подозрительный порошок отправили ему по почте оппоненты.

Ранее СМИ сообщили, что жена сына президента Ванесса Трамп была госпитализирована после открытия "конверта с белым порошком". Женщина получила конверт около 10 утра по местному времени (18.00 мск). В качестве меры предосторожности ее госпитализировали. Сообщалось, что конверт был адресован Дональду Трампу-младшему. Содержимое конверта не представляло опасности, заявил позднее РИА Новости представитель нью-йоркской полиции.

"Рад, что Ванесса и мои дети в безопасности и невредимы после невероятно страшной ситуации, которая произошла сегодня утром. Действительно отвратительно, что некоторые люди предпочитают выражать свои противоположные взгляды таким возмутительным образом", — написал сын американского президента в Twitter.

Трамп-младший в разные годы принимал участие в бизнес-проектах своего отца, а в настоящее время контролирует ряд его активов, которые Дональд Трамп-старший передал в доверительное управление, заняв пост президента.

В 2001 году в США было несколько случаев умышленной рассылки по почте споров сибирской язвы, в результате чего погибли пять и пострадали семнадцать человек.