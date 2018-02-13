Турчинов заявил о продвижении украинских военных в Донбассе

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Украинские военные за 2017 год на некоторых участках линии соприкосновения в Донбассе продвинулись на 10 и более километров. Об этом в интервью "Громадское ТВ" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Об этом приятно говорить, что и 2016-й, и 2017-й годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на 10 и более километров и улучшили свои позиции ", — заявил Турчинов.

По мнению секретаря СНБО, на территории самопровозглашенных Донецких и Луганской народных республик сейчас нет сил, которые могли бы изменить существующую линию разграничения.

Ранее в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики сообщили об обнаружении диверсионно-разведывательной группы украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе. В ходе перестрелки, как заявили в Луганске, погибли трое украинских военных.

В феврале 2015 года в Минске подписан Комплекс мер по выполнению соглашений по урегулированию на Украине ("Минские соглашения"). Он предусматривает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны.