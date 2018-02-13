Ким Чен Ын встретился с делегацией, которая ездила на открытие Олимпиады

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нам и премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён во время встречи в Сеуле

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нам и премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён во время встречи в Сеуле

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник встретился с представителями высокопоставленной северокорейской делегации, которая посещала Южную Корею на мероприятии по случаю открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На встрече среди прочих присутствовали формальный глава КНДР Ким Ён Нам и сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которые предоставили лидеру государства детальные отчеты о поездке.

"После получения доклада делегации, Ким Чен Ын выразил удовлетворение им и заявил, что условия того, как Южной стороной была принята делегация КНДР, весьма впечатляют", — отмечает ЦТАК.

Ким Чен Ын назвал важным продолжать "оживлять теплый климат примирения и диалога" между Севером и Югом.

Делегация в составе 22 человек прибыла в Южную Корею спецрейсом в минувшую пятницу на мероприятия по случаю открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Она провела переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром страны Ли Нак Ёном.

Ранее сообщалось, что делегация во главе с формальным главой КНДР Ким Ён Намом и спецпосланником Ким Ё Чжон, сестрой северокорейского лидера Ким Чен Ына, завершила визит в Южную Корею и вылетела на родину. Это первый визит северокорейской делегации такого уровня в южную республику.