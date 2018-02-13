МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На странице в Facebook экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили опубликовано видео задержания политика.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как силовики в масках врываются в ресторан и кладут нескольких посетителей на пол. После этого показаны кадры, на которых четверо правоохранителей ведут, предположительно, Саакашвили в автомобиль, при этом один из них держит его за волосы.

В описании к видео говорится, что задержавшие Саакашвили люди "били его в лицо всю дорогу до самолета, закрывали рот и глаза, грозили выстрелить".

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.

Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины. Ранее между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

Прибыв в Польшу, Саакашвил в эфире телеканала ZIK заявил, что намерен вернуться на Украину с помощью "легального пути".