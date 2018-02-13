Трамп предложил потратить более миллиарда долларов на киберзащиту

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Администрация США предлагает выделить более одного миллиарда долларов на киберзащиту федеральных сетей и в 2019 финансовом году, сообщает министерство внутренней безопасности страны.

"Бюджет 2019 года предусматривает около одного миллиарда на инициативы, которые защищают федеральные сети и устраняют уязвимости киберсистем, а также 319 миллионов долларов для защиты критически важной инфраструктуры", — говорится в заявлении министерства, которое руководит такой работой на федеральном уровне в США.

В США 2019 финансовый год начнется в октябре 2018 года. Речь идет о предложении администрации президента США Дональда Трампа, которое будет рассмотрено конгрессом. Проекты бюджета традиционно претерпевают изменения после рассмотрения их конгрессом.

В сообщении отмечается, что общий объем финансирования министерства в 2019 финансовом году предлагается установить на уровне 47,5 миллиарда долларов, что на 3,5 миллиарда (7,8%) больше, чем предусмотрено на 2018 год.

Так, администрация "запрашивает 1,6 миллиарда долларов для строительства примерно 65 миль (около 104 километров) стены в южном Техасе" на границе с Мексикой (общая протяженность американо-мексиканской границы превышает 3200 километров). Федеральные власти хотят направить 164 миллиона долларов для найма еще 750 пограничников и 153 сотрудников вспомогательного персонала.

Около 5,1 миллиарда долларов предлагается направить борьбу с незаконными мигрантами, включая их высылку из страны. В рамках этих средств 571 миллион долларов будет направлен для набора еще двух тысяч офицеров и 1312 человек обслуживающего персонала. Для защиты морских границ планируется выделить 1,9 миллиарда долларов.