Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в минувший понедельник обсудили вопросы, вызывающую взаимную обеспокоенность, включая ядерную проблему КНДР, сообщила пресс-служба Белого дома.
"Президент Трамп подтвердил важность дальнейших шагов по обеспечению денуклеаризации Северной Кореи", — говорится в сообщении.
Соболезнования и помощь
"Президент Дональд Трамп поговорил с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выразить соболезнования в связи с крушением рейса 703 авиакомпании "Саратовские авиалинии" 11 февраля. Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь российским властям в расследовании (катастрофы — ред.)", — сообщили в Белом доме.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, разбился 11 февраля в Московской области через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Палестино-израильское урегулирование
"Президент Путин отметил, что он встретится с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом позже сегодня (в понедельник — ред.), а президент Трамп сказал, что сейчас самое время работать в направлении прочного мирного соглашения (между Израилем и Палестиной — ред.)", — говорится в сообщении.
Ранее в понедельник Путин на встрече с Аббасом сообщил, что обсуждал с Трампом палестино-израильское урегулирование. Российский лидер передал главе ПНА самые наилучшие пожелания от Трампа и предложил обсудить "содержательную часть" своего разговора с американским президентом.
Момент для двусторонней встречи
"Все движется именно в этом направлении. Необходимо предпринимать дальнейшие, важные шаги (для организации встречи — Прим. ред.)", — сказал дипломат.
Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы. В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.