КНДР выразила недовольство позицией ООН по санкциям

ООН, 13 фев — РИА Новости. КНДР выразила недовольство ООН из-за позиции секретариата организации по действующим в отношении страны санкциям, которые Пхеньян считает незаконными, говорится в заявлении постоянного представительства страны при всемирной организации.

КНДР в январе 2017 году обратилась к ООН с просьбой провести международную юридическую конференцию по законности введения санкций Совета Безопасности в отношении страны. С тех пор представители КНДР в разных форматах поднимали вопрос проведения подобного форума, в том числе, в контактах с генеральным секретарем ООН и заместителем генсека по политическим вопросам. В понедельник постпредстве отметили, что на имя генсека всемирной организации было направлено пять соответствующих писем и выпущено четыре заявления для прессы.

Северокорейские дипломаты не удовлетворены ответом секретариата ООН, который, как отмечается в заявлении, ссылается на то, что Совет Безопасности должен сам решать, какие меры должны приниматься для поддержания мира и безопасности. В распространенном заявлении дипломаты отметили, что секретариат "продолжает обходить стороной наш законный запрос".

В этой связи постпредство "вновь запросило секретариат ООН немедленно положительно ответить на наше предложение по проведению международного форума экспертов в области права, в соответствии с миссией Устава ООН".

Пхеньян предложил юристам и международным организациям рассмотреть ряд вопросов, в частности, о праве на мирное освоение космоса, праве на самооборону, запуски и испытания других стран, которые не признавались СБ ООН угрозой международному миру и безопасности.

Принятые СБ ООН санкционные резолюции, по оценке Пхеньяна, являются агрессивными и направлены на удушение национальной экономики, здравоохранения, спорта и оказания гуманитарной помощи.