Источник: в Вене похитили трехлетнюю девочку из России

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Трехлетнюю девочку из России похитили в Вене, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в российских правоохранительных органах.

По его словам, 8 февраля российские следователи возбудили дело о похищении ребенка, которое, по данным источника, произошло 28 декабря прошлого года в венском отеле "Бьянка".

"По предварительным данным, неизвестные, вступив в сговор, похитили девочку, гражданку России 2014 года рождения", — сказал собеседник агентства.

О предполагаемых целях похитителей источник не сообщил, уточнив лишь, что похищенная девочка зарегистрирована в Москве. Другие детали преступления собеседник агентства также не раскрыл.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.