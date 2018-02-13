На Западе участвующую в Олимпиаде россиянку сравнили с Меган Фокс и Джоли

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Западные СМИ, среди которых The Sun, CBS и Business Insider, обратили внимание на многочисленные посты пользователей соцсетей, в которых они восхищаются красотой российской керлингистки Анастасии Брызгаловой, принимающей участие в Олимпиаде 2018 в Пхенчхане.

"Я думал керлинг это спорт для старых лысеющих мужчин, но Анастасия Брызгалова выглядит как Меган Фокс (американская актриса и модель — ред.), и внезапно я полюбил керлинг", — признается brooke.

I thought curling was a sport for old balding men but Anastasia Bryzgalova be looking like Megan Fox and suddenly I love curling #Olympics #curling pic.twitter.com/EA7pO3hV3R — brooke (@SchofiesChoice) 8 февраля 2018 г.

​"Российскую команду по керлингу в дабл-миксте ведет Анастасия Брызгалова, которая выглядит как Анджелина Джоли в свои 21, если бы она взяла в руки швабру", — пишет James Stewart.

"Я все еще болею за США, но российская керлингистка Анастасия Брызгалова чертовски похожа на модель", — считает Tom Sica.

"Я не очень понимаю керлинг, но Анастасия Брызгалова сделала меня фанатом", — пишет Ryno.

"Анастасия Брызгалова — мой новый повод любить Зимние игры", — пишет Gavin Mudford.

Anastasia bryzgalova….my new reason to love the winter olympics pic.twitter.com/MbrhJOGlk5 — Gavin Mudford (@muddygav) 8 февраля 2018 г.

​Ранее сообщалось, что российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий уступили команде Швейцарии в полуфинале. Они сыграют матч за бронзу норвежцами.