Трамп обсудил с Путиным ситуацию вокруг Израиля и Палестины

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости достижения "прочного мирного соглашения" между Израилем и Палестиной, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Путин отметил, что он встретится с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом позже сегодня (в понедельник – ред.), а президент Трамп сказал, что сейчас самое время работать в направлении прочного мирного соглашения (между Израилем и Палестиной – ред.)", — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник Путин на встрече с Аббасом сообщил, что обсуждал с Трампом палестино-израильское урегулирование. Российский лидер передал главе ПНА самые наилучшие пожелания от Трампа и предложил обсудить "содержательную часть" своего разговора с американским президентом.