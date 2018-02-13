США готовы помочь России в расследовании крушения Ан-148

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Ан-148 и заявил о готовности США помочь в расследовании, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп сегодня поговорил с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выразить соболезнования в связи с крушением рейса 703 авиакомпании "Саратовские авиалинии" 11 февраля. Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь российским властям в расследовании (катастрофы — ред.)", — говорится в сообщении.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, разбился 11 февраля в Московской области через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.