Глава "Укроборонпрома" заявил о победе и ушел в отставку

МОСКВА, 13 — фев — РИА Новости. Генеральный директор украинского государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов решил оставить свой пост. Об этом говорится в сообщении на сайте объединения.

"Заявление о своей отставке я написал еще в прошлом году. Надеюсь, президент Петр Порошенко поддержит мое решение", — написал Романов.

Мы победили. Мы — это 80 000 работников "Укроборонпрома", которые превратили крупнейшее объединение оборонной промышленности Украины в эффективный механизм, который в самые страшные времена дал нашим защитникам оружие, которое помогло им спасти страну", — считает менеджер.

Романов выразил уверенность в том, что следующий глава госконцерна станет достойным продолжателем его традиций, и смена власти нисколько не отобразится на эффективности работы предприятия.

Украинский лидер, в свою очередь, подписал указ об увольнении с должности гендиректора "Укроборонпрома" Романова. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.



"Уволить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром", — говорится в тексте указа.



Роман Романов возглавлял "Укроборонпром" с 4 июля 2014 года.