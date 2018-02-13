Латвия купила у Израиля ракетные системы Spike за 108 миллионов евро

РИГА, 13 фев – РИА Новости. Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис и исполнительные директора предприятия EuroSpike Гюнтер Лауэр и Арье Лапидот в понедельник подписали договор о закупке Латвией противотанковых ракетных систем Spike производства Израиля за 108 миллионов евро, сообщает пресс-служба Минобороны.

Бергманис заявил, что это исторический контракт для Национальных вооруженных сил (НВС) и одна из крупнейших закупок в оборонной отрасли, сопоставимая только с проектом механизации сухопутных сил. Он также выразил надежду, что латвийские предприниматели смогут принять участие в выполнении договора.

"Покупка техники сделает нас значительно сильнее, и с нашими силами придется считаться, особенно тем, кто захочет их проверить. Аналогичные противотанковые системы используют 28 стран, и это один из самых сильных видов оружия в мире", — заявил министр журналистам после подписания.

Системы Spike имеют электрооптические элементы четвертого и пятого поколений, что обеспечивает высокую точность наведения и способность уничтожать разного рода бронетехнику, в том числе боевые танки. Ракетные системы будут доставлены в Латвию до 2023 года.