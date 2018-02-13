Белый дом запросил средства для 37 систем ПРО "Иджис" в Румынии и Польше

ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Администрация США в рамках бюджетного запроса попросила выделить средства на строительство 37 систем ПРО "Иджис" в Румынии и Польше, сообщил в понедельник директор по операциям Агентства по ПРО Гэри Пэннетт.

"В рамках проекта бюджета на 2019 финансовый год мы запросили 1,8 миллиарда долларов на системы "Иджис" BMD. Агентство по ПРО будет обеспечивать 37 систем "Иджис" SM-3 на объектах в Румынии и Польше, а также на кораблях вдоль соответствующих побережий", — сказал Пэннетт на спецбрифинге в Пентагоне.

В понедельник администрация США представила на рассмотрение конгресса проект бюджета на 2019 финансовый год, который начинается 1 октября 2018 года