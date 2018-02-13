ТИРАСПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. В ходе акции в поддержку присутствия российских миротворческих сил в Приднестровье собрали 85 282 подписи, сообщила журналистам в понедельник председатель комиссии по подведению итогов сбора подписей, госсоветник ПМР Анна Волкова.

Сбор подписей проводился с 16 октября по 30 ноября прошлого года по инициативе властей непризнанной республики. Поводом стало признание Конституционным судом Молдавии незаконным пребывание российских военных на Днестре.

"Я считаю, что это (сбор подписей — ред.) историческое событие. Это вклад приднестровцев в укрепление мира и связей с Российской Федерацией", — сказал Волкова в эфире телеканала "ТСВ". По ее словам, российские военные являются символом и гарантом мира и стабильности в регионе.

Она также уточнила, что по итогам сбора подписей составлен акт, который будет направлен президенту республики, в правительство и Верховный совет (парламент), а также в Москву.

В прошлом году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.