МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Бывший заместитель помощника министра обороны США и эксперт американского центра Atlantic Council Майкл Карпентер считает, что ни Грузия, ни Украина не получат выгоды от депортации экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили, который в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, сообщается на сайте центра.

"Если Саакашвили депортируют, это будет плохо для Украины и хуже для Грузии… Саакашвили — противоречивая фигура, и ни Украина, ни Грузия не выиграют от решения, которое выльется только в большую политическую поляризацию", — заявил Карпентер, приходящий старший научный сотрудник центра.

Специалист по глобальным вопросам Майкл Майкл Боцюркив отметил, что депортация сигнализирует о "начале президентской кампании на Украине". "Ясно, что (президент Украины Петр) Порошенко… отчаянно пытается освободить игровое поле от раздражителя и харизматичного оппонента", — приводятся на сайте его слова.

Еще один приходящий старший научный сотрудник центра Дайан Франсис заявила, что "суды Украины отвергли международное право, когда не предоставили убежище Саакашвили, потому что он политический враг". "Это показывает, что на Украине пока не существует верховенства права", — отметила Франсис.

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили проводят митинг у здания администрации президента страны. Ранее между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.