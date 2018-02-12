США намерены направить в Европу в 2019 г военную технику на $1,3 млрд

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. США рассчитывают перебросить в Европу в 2019 году военную технику на общую сумму в 1,3 миллиарда долларов в рамках своей Европейской инициативы сдерживания, сообщил в понедельник замглавы управления бюджетного планирования Сухопутных войск ВС США Дэвис Уэлш.

Представленный администрацией бюджетный план на 2019 финансовый год предусматривает переброску в Европу "40 танков Abrams на сумму 455 миллионов долларов, 62 ракету MSE на 250 миллионов долларов, 66 многоцелевых бронетранспортеров AMPV на 230 миллионов долларов, 61 бронемашину пехоты Bradley, а также ракеты HIMARS на 171 миллион долларов", — сказал Уэлш на брифинге.

Он не уточнил, куда именно будет направлена данная техника. Также Уэлш подчеркнул, что это приблизительные цифры.