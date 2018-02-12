США хотят выделить миллиард долларов на уничтожение своего химоружия

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. США рассчитывают выделить в 2019 финансовом году почти 1 миллиард долларов на уничтожение своего арсенала химического оружия, сообщил в понедельник глава бюджетного управления Сухопутных сил генерал-майор Пол Чемберлен.

Администрация США ранее в тот же день представила на рассмотрение конгресса свой проект федерального бюджета.

"Сухопутные войска запрашивают 994 миллиона долларов на одобренную конгрессом программу химического разоружения", — заявил Чемберлен на брифинге.

По его словам, этот проект бюджета "предусматривает поддержку функционирования в 2019 году объектов в Пуэбло (штат Колорадо), и Блюграсс (штат Кентукки)". Представитель Пентагона назвал их "пилотными предприятиями по уничтожению химических материалов".

В США 2019 финансовый год начнется в октябре 2018 года.