Президент Бразилии пообещал не мешать приезду беженцев из Венесуэлы

МЕХИКО, 12 фев – РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер пообещал в понедельник не препятствовать потоку беженцев из Венесуэлы.

"Мы не будем мешать въезду в страну беженцев, но упорядочим этот процесс",- сказал Темер на совещании в городе Боа-Виста в штате Рорайма.

По сообщению канала Globovision, Темер заверил, что не пожалеет ресурсов, чтобы помочь тем муниципалитетам страны, в которых отмечено наибольшее число венесуэльских беженцев. "Этот интенсивный поток венесуэльцев создает проблемы для штата Рорайма и, конечно, создаст их и для других штатов, если мы не примем меры на федеральном уровне (для помощи)", — заметил глава Бразилии.

В ходе совещания министр обороны страны Раул Жунгманн также пообещал удвоить число подразделений, охраняющих границу с Венесуэлой в связи с ростом числа беженцев из этой страны.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента страны Николаса Мадуро. Решение ужесточить миграционный контроль на границе ранее приняли власти Колумбии.