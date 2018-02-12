Американский самолет-разведчик засекли у российской границы

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Самолет ВВС США провел разведку у западной границы России. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Mil Radar.

USAF RC-135W 62-4134 ABUZZ14 departed Mildenhall at 0730z — Eastern Poland & Baltic mission pic.twitter.com/l0Jh2pjYil — Mil Radar (@MIL_Radar) 12 февраля 2018 г.

Boeing RC-135W с бортовым номером 62-4134, дислоцированный на британской базе Милденхолл, выполнял миссию в Прибалтике, в ходе которой облетел вокруг Калининградской области, не покидая воздушного пространства Польши и Литвы.

Ранее самолет того же типа был замечен в небе над нейтральными водами Балтийского моря.

С начала 2018 года американские разведсамолеты пролетали у западных границ России как минимум 14 раз. В конце января также стало известно о миссии американского беспилотника RQ-4A Global Hawk над акваторией Черного моря у берегов Крыма.