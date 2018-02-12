В Мексике наркокартель похитил двух сотрудников генпрокуратуры

МЕХИКО, 12 фев — РИА Новости. Два сотрудника генеральной прокуратуры Мексики были похищены членами наркокартеля "Халиско — Новое поколение".
Генпрокуратура подтвердила факт исчезновения своих служащих. В коммюнике ведомства отмечается, что они пропали в штате Наярит 5 февраля, когда находились на отдыхе у родственников. Сотрудники числятся в Агентстве криминальных расследований в составе генпрокуратуры.
"Генпрокуратура Мексики выражает свою солидарность с семьями наших товарищей, числящихся пропавшими. Ведомство не пожалеет ресурсов и усилий, чтобы найти их", — говорится в сообщении генпрокуратуры в Twitter.
Самая крупная акция картеля была проведена в мае 2015 года. Тогда улицы крупного города Гвадалахара стали ареной битвы между федеральными силами Мексики и бандитами. Преступники сбили военный вертолет, в результате чего погибли восемь человек.