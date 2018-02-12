Ассанж заявил, что на прошлой неделе получил конверт с белым порошком

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что получил на прошлой неделе "конверт с белым порошком", на котором была американская марка.

"Жену Дональда Трампа-младшего госпитализировали после того, как она открыла конверт с белым порошком. Странно, мне пришел такой конверт в прошлый вторник. Марка на конверте с белым порошком, посланном мне, была из США", — заявил Ассанж в Twitter

Ранее телеканал Fox News сообщил, что жена Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп была госпитализирована после открытия "конверта с белым порошком". Отмечается, что невестка американского лидера была доставлена в госпиталь в качестве меры предосторожности. Сообщается, что конверт был адресован Дональду Трампу-младшему.

Представитель нью-йоркской полиции сообщил РИА Новости, что содержимое конверта не вызывает подозрений.