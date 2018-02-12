Представитель ООН проведет встречу по вопросу названия Македонии 13 февраля

ООН, 12 фев — РИА Новости. Спецпредставитель ООН Мэтью Нимиц по урегулированию спора между Грецией и Македонией во вторник присоединится к переговорам глав МИД стран в Вене, сообщили в пресс-службе всемирной организации.

По данным пресс-службы, Нимиц проведет совместную встречу с министром иностранных дел Греции Никосом Котзиасом и главой МИД бывшей югославской республики Македония Николой Димитровым в офисе ООН в Вене 13 февраля. "Встреча пройдет в рамках усилий ООН по содействию сторонам в поиске взаимоприемлемого решения вопроса "о названии" (Македонии — ред.)", — отмечается в сообщении.

В австрийской столице в понедельник и во вторник проходят переговоры министра иностранных дел Греции с его коллегой из бывшей югославской республики Македония.

Афины и Скопье намерены в ближайшие месяцы разрешить спор вокруг наименования "Македония", который мешает Республике Македония вступить в НАТО и ЕС. Ответственными за переговоры являются министры иностранных дел. Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.