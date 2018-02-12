Мэй призвала политиков Северной Ирландии сформировать правительство

ЛОНДОН, 12 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй надеется, что стороны переговоров в Северной Ирландии в скором времени смогут договориться и сформировать правительство.

В понедельник Мэй и премьер Северной Ирландии Лео Варадкар встретились с представителями крупнейших партий региона – пробританской DUP и партией ирландских националистов "Шинн Фейн", которые не могут сформировать правительство с марта прошлого года.

"Я надеюсь, что прорыв произойдет очень скоро. Мы все готовы сделать все возможное, чтобы поддержать этот процесс и согласовать решение после того, как соглашение между DUP и "Шинн Фейн" будет подписано", — сказала Мэй журналистам.

Встреча прошла в понедельник в Белфасте, глава DUP Арлен Фостер ранее подтвердила, что в переговорах есть большой прогресс, но о расстановке сил в новом правительстве стороны до сих пор не смогли договориться.

"Был достигнут существенный прогресс и мы продолжим работу в направлении еще большего прогресса", — сказала Фостер.

Лидер "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд – на эту должность ее избрали в минувшие выходные – сказала, что стороны "близки к заключению соглашения".

"Сейчас мы вступили в решающую фазу процесса… Это неделя для принятия решения", — добавила она.

Североирландские партии 18 января начали новый раунд переговоров по восстановлению регионального правительства. Выборы в ассамблею (парламент) Северной Ирландии состоялись в марте прошлого года, но сформировать правительство до сих пор не удается.

Переговоры ведут две основные силы — партия ирландских националистов "Шинн Фейн" и Демократическая юнионистская партия (DUP). Основными пунктами разногласий остаются языковые вопросы, проблема однополых браков, а также различное отношение партий к периоду "волнений" в стране.