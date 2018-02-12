Невестка Трампа получила конверт с белым порошком и попала в больницу

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Жена Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп попала в больницу после того, как получила "конверт с белым порошком", передает Fox News со ссылкой на полицию.

"Жена Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп госпитализирована в понедельник после получения конверта, содержащего белый порошок", — сообщает телеканал со ссылкой на полицию.

Отмечается, что невестка американского лидера получила конверт около 10 утра по местному времени (18:00 мск).

Другие детали произошедшего пока неизвестны.