Трамп запросил $1,6 миллиарда на строительство стены на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа запрашивает у конгресса 1,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, следует из опубликованного в понедельник проекта бюджета на 2019 финансовый год.

Отмечается, что администрация "запрашивает 1,6 миллиарда долларов для строительства примерно 65 миль (около 104 километров) стены в южном Техасе" на границе с Мексикой.

В США 2019 финансовый год начнется в октябре 2018 года. Речь идет о предложении администрации президента США Дональда Трампа, которое будет рассмотрено конгрессом. Проекты бюджета традиционно претерпевают изменения после рассмотрения их конгрессом.

Ранее глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что строительство стены на границе с Мексикой обойдется США в сумму до 20 миллиардов долларов, но президент Дональд Трамп не оставляет надежды заставить Мексику заплатить за это строительство.

Взгляды президента США на вопрос строительства стены "продолжают эволюционировать", уточнил Келли. При этом, по его словам, Трамп изучает вопрос, не может ли Мексика заплатить за строительство "через НАФТА или оплату виз".

США, Канада и Мексика ведут переговоры по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), причем партнеры США опасаются, что Вашингтон выйдет из соглашения еще до завершения переговоров.

Строительство стены на границе с Мексикой за счет самих мексиканцев и пересмотр НАФТА были одними из ключевых предвыборных обещаний Трампа.