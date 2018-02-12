Госдеп сообщил об итогах переговоров Тиллерсона и ас-Сиси

ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в рамках встречи в понедельник продолжать противостоять международному терроризму, в частности "Исламскому государству" (ИГ, запрещено в РФ), укреплять экономические и коммерческие связи Египта и США, работать по другим вопросам, вызывающим взаимное беспокойство двух стран, говорится в сообщении госдепартамента США.

Госсекретарь США в воскресенье вечером прибыл в столицу Египта для встречи с президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси и министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Каир стал первым пунктом ближневосточного турне Тиллерсона.

"У госсекретаря Тиллерсона была продуктивная встреча с египетским президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси в понедельник в Каире. Они обсудили настрой двух стран бороться с терроризмом во всех его формах, и особенно продолжить прикладывать усилия в качестве участников глобальной коалиции для победы над ИГ", — отмечается в сообщении.

"Они также согласились начать новый стратегический диалог по укреплению уже и без того сильных связей между Соединенными Штатами и Египтом, включая экономические и коммерческие связи. В свете этих крепких связей госсекретарь и президент условились продолжить работать над решением вопросов, вызывающих взаимное беспокойство, которых немало", — говорится там же.