Аббас заявил об отказе сотрудничать с США на переговорах с Израилем

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Палестина не хочет, чтобы у США была роль единственного посредника на ближневосточных переговорах, заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

"В подобной атмосфере, которая была создана действиями США, мы заявляем, что начиная с нынешнего момента, мы отказываемся в каком-либо виде сотрудничать с американцами в статусе посредника, так как мы выступаем против их действий", — сказал Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что если состоится какое-либо международное мероприятие, то Палестина просит, чтобы его результатом стало создание такого механизма, при котором США будут не единственным посредником, а частью группы.

"Мы согласны, у нас нет никаких противопоказаний к многостороннему формату посредничества, например, квартет плюс какие-либо другие страны по образу того, как достигалась сделка по Ирану", — сказал Аббас, подчеркнув, что в такой структуре США должны быть не единственным посредником, а частью группы.

По словам главы ПНА, с момента избрания Дональда Трампа президентом США они встречались четырежды. В ходе контактов, сообщил Аббас, Трамп всегда говорил о сделке, которую он может выработать для того, чтобы положить конец арабо-израильскому противостоянию. Палестинский лидер подчеркнул, что затем США приняли неожиданное решение о закрытии представительства Организации освобождения Палестины (ООП). Причины, которыми обосновывалось это решение, Аббас назвал слабыми. Лидер ПНА подчеркнул, что решение было тем более неожиданным на фоне постоянных контактов с США. "Когда они решили закрыть представительство ООП, мы сказали: ну хорошо, тогда мы закрываем американское консульство в Иерусалиме", — отметил Аббас.

Аббас также упомянул решение США о переносе посольства страны в Иерусалим. Глава ПНА подчеркнул, что Палестина никогда не отказывалась от переговоров с Израилем.