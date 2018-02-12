Граждане России не пострадали в железнодорожной аварии в Австрии

ВЕНА, 12 фев — РИА Новости. Граждане РФ не пострадали в железнодорожной аварии в австрийской федеральной земле Штирия, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Австрии Булат Хайдаров.

Ранее полиция Штирии сообщила, что в результате столкновения пассажирских поездов на вокзале ярмарочной коммуны Никласдорф погиб один человек, еще 22 получили травмы.

"Как сообщили в пресс-службе управления полиции по федеральной земле Штирия, российских граждан среди пострадавших в результате крупной железнодорожной аварии нет", — отметил Хайдаров.