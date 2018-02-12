Сторонники Саакашвили принесли покрышки к администрации Порошенко в Киеве

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Сторонники бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили принесли автомобильные покрышки к администрации президента Украины, где проходит митинг, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно прорвался на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

Несколько десятков сторонников Саакашвили продолжают митинг на улице Банковой в Киеве, где находится здание администрации президента Петра Порошенко. Митингующие принесли с собой несколько автомобильных покрышек, но пока не зажигают их. Здание оцеплено сотрудниками полиции и национальной гвардии Украины.

Сторонники политика периодически скандируют "Позор", "В отставку". Митингующие выступают в режиме свободного микрофона. Обстановка на митинге спокойная.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.

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