Сторонники Саакашвили принесли покрышки к администрации Порошенко в Киеве

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Сторонники бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили принесли автомобильные покрышки к администрации президента Украины, где проходит митинг, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Несколько десятков сторонников Саакашвили продолжают митинг на улице Банковой в Киеве, где находится здание администрации президента Петра Порошенко. Митингующие принесли с собой несколько автомобильных покрышек, но пока не зажигают их. Здание оцеплено сотрудниками полиции и национальной гвардии Украины.
Сторонники политика периодически скандируют "Позор", "В отставку". Митингующие выступают в режиме свободного микрофона. Обстановка на митинге спокойная.
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