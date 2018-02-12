Трамп запросил увеличение бюджета НАСА в 2019 году

ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил увеличить бюджет НАСА на 2,6% в 2019 году, свидетельствует представленный в понедельник проект президентского бюджета.
Согласно представленному проекту бюджета, 10 миллиардов долларов от общей суммы предусмотрены на "поддержку космических исследований и продвижение кампании по возобновлению присутствия США вокруг и на Луне". Согласно тексту документа, администрация рассчитывает на развитие новых подходов в исследовании космоса и более тесному партнерству НАСА с частным сектором.
Следующий, 2019 финансовый год начнется в октябре 2018 года. Речь идет о предложении администрации президента США Дональда Трампа, которое будет рассмотрено конгрессом. Проекты бюджета традиционно претерпевают изменения после рассмотрения их конгрессом.