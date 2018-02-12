Трамп запросил увеличение бюджета НАСА в 2019 году

ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил увеличить бюджет НАСА на 2,6% в 2019 году, свидетельствует представленный в понедельник проект президентского бюджета.

Согласно опубликованному Белым домом документу, бюджет аэрокосмического агентства США на 2019 финансовый год составит 19,6 миллиарда долларов. Это, отмечают авторы документа, на 500 миллионов больше, чем предусмотрено бюджетом на 2018 финансовый год.

Согласно представленному проекту бюджета, 10 миллиардов долларов от общей суммы предусмотрены на "поддержку космических исследований и продвижение кампании по возобновлению присутствия США вокруг и на Луне". Согласно тексту документа, администрация рассчитывает на развитие новых подходов в исследовании космоса и более тесному партнерству НАСА с частным сектором.

Следующий, 2019 финансовый год начнется в октябре 2018 года. Речь идет о предложении администрации президента США Дональда Трампа, которое будет рассмотрено конгрессом. Проекты бюджета традиционно претерпевают изменения после рассмотрения их конгрессом.