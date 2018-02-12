В Госдепе рассказали об одном из главных приоритетов на ближайшие два года

ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Правительство США считает строительство посольства в Иерусалиме одним из важнейших приоритетов на 2018-2019 годы, говорится в бюджетном предложении госдепартамента США на 2019 финансовый год.

"Строительство американского посольства в Иерусалиме будет среди важнейших приоритетов капитальных инвестиций в области безопасности в 2018 финансовом году и 2019 финансовом году", — говорится в документе Госдепа.

В центр мирового внимания вернулась проблематика палестино-израильского урегулирования, после того как в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима израильской столицей и переводе туда американского посольства из Тель-Авива, порвав с устоявшимися подходами и проигнорировав претензии палестинцев на восточную часть и исторический центр города.