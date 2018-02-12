В Пентагоне назвали приоритетные задачи ведомства

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Стратегическая конкуренция с Китаем и РФ является главным приоритетом для Пентагона, говорится в проекте бюджета США, который американская администрация в понедельник представила на рассмотрение конгресса.

"Долгосрочная стратегическая конкуренция с Китаем и Россией является главным приоритетом для министерства. Данная конкуренция требует возросших и устойчивых инвестиций", — говорится в документе.

В нем также подчеркивается, что это связано не только с нынешними, но и возможными будущими угрозами национальным интересам США.