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Саакашвили депортировали с Украины в Польшу

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Главное за 12 февраля 2018 года (8)
20:1312.02.2018
(обновлено: 21:37 12.02.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили. Архивное фотоМихаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в понедельник задержали сотрудники украинской Госпогранслужбы в одном из ресторанов Киева и выдворили в Польшу, с территории которой он нелегально попал на Украину в сентябре прошлого года. Погранслужба Польши подтвердила, что политик прибыл в Варшаву и был принят.

Михаил Саакашвили. 5 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Эксперт назвал вынужденным выдворение Саакашвили в Польшу
Адвокаты политика подали в полицию заявление о похищении, а его соратники намерены собраться у здания администрации президента Петра Порошенко в Киеве и потребовать объяснений.

За время своего пребывания на Украине Саакашвили прошел путь от губернатора Одесской области до подозреваемого в содействии преступным организациям. За время своей политической карьеры он успел лишиться украинского гражданства, незаконно прорвать госграницу, организовать палаточный городок в центре Киева, сбежать от силовиков и оказаться на скамье подсудимых.

Возможность депоратции

Мишико освобожденный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Мишико освобожденный
Саакашвили лишился украинского гражданства летом прошлого года. Формально причиной такого решения стал обман: якобы при получении украинского паспорта Саакашвили указал недостоверные данные. Сам политик считает, что таким образом Порошенко попытался избавиться от политического конкурента.

В Киеве рассчитывали, что Саакашвили, который в тот момент находился в США, не рискнет возвращаться на Украину, зная, что в таком случае ему может грозить экстрадиция в Грузию. Однако при поддержке соратников и депутатов бывшему грузинскому лидеру удалось незаконно прорвать границу и вернуться.

Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Порошенко лично дал указание задержать Саакашвили, заявила Тимошенко
Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции.

После череды судебных разбирательств Саакашвили было отказано в предоставлении такого статуса. Как ранее пояснил генпрокурор Украины Юрий Луценко, помимо экстрадиции в Грузию, Саакашвили мог добровольно вернуться в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья, или в Польшу.

Задержание во время обеда

Информация об очередной попытке задержания Саакашвили появилась в понедельник после обеда. Депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко сообщил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве.

Сторонники лидера политической партии Рух нових сил Михаила Саакашвили во время митинга с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Соратники Саакашвили намерены собраться у администрации президента в Киеве
Интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на официантку ресторана сообщило о подробностях задержания.

"Все произошло очень быстро, буквально минуты за две. Вломилось где-то человек 25, посадили охрану на пол у главного входа в ресторан, часть зашла сверху к столику на втором этаже, где сидел Саакашвили. Шли сразу целенаправленно к нему. Его заломили и вывели через черный ход. Больше никого не задерживали. В это время в ресторане были и другие посетители, все очень испугались", — цитирует издание слова девушки. По ее словам, политик "хорошо поел и уехал сытым".

Издание "Украинская правда" со ссылкой на высокопоставленные источники в правоохранительных органах написало, что после задержания Саакашвили могут депортировать в Европу. "Сейчас его будут депортировать в Европу. Все суды уже прошли. Как только он проиграл в суде, то службы получили право депортировать", — цитирует слова источника издание.

Позже советник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян подтвердил выдворение Саакашвили в Польшу.

"Сегодня, 12 февраля, военнослужащие госпогранслужбы совместно с представителями миграционной службы и национальной полиции уведомили Саакашвили о решении компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания… Данное лицо находилась не территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей было возвращено в страну, откуда прибыло, нарушая отечественное законодательство", — написал Слободян на своей странице в Facebook.

Михаил Саакашвили в Киевском апелляционном административном суде. 5 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог: Саакашвили на Украине, мягко говоря, "всех достал"
По его словам, во время выполнения процедуры уведомления Саакашвили сторонники политика набросились на представителей правоохранительных органов. Слободян сказал, что пограничники были вынуждены применить силу к нападающим.

Соратники возмущены

В партии Саакашвили "Движение новых сил" заявили, что их лидера похитили неизвестные вооруженные спецназовцы и увезли в неизвестном направлении.

"Никаких законных оснований для депортации не существует. Это похищение гражданина Украины бандитами с целью избавиться от политического оппонента. Саакашвили похитили неизвестные без опознавательных знаков и вывезли в неизвестном направлении", — говорится в заявлении движения.

Защита бывшего президента Грузии заявила, что Польша не давала согласие на возвращение политика, поэтому процедура реадмиссии невозможна.

Бывший губернатор Одесской области Украины и лидер политической партии Рух нових сил Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов. 26 декабря 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Саакашвили рассказал, как его прабабушка спасла Сталина
Между тем, погранслужба Польши заявила, что политик прибыл в Варшаву и был принят. "Саакашвили принят на территорию Польши… Основанием для принятия было заявление украинской стороны… Факт, что он является супругом гражданки Евросоюза, был принят положительно при рассмотрении заявления украинской стороны", — говорится в сообщении польской погранслужбы.

Первые оценки

Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выдворение Саакашвили произошло по личному указанию Порошенко.

"Петр Алексеевич, для меня очевидно, что это произошло по вашему личному указанию, иначе бы никто на такой унизительный для Украины шаг не пошел. Лидер государства ценен для нации прежде всего своей личной высокой нравственностью, духовностью и праведностью своих поступков. Учитывая, что вас и Украину воспринимают как одно целое, не разрушайте общечеловеческие ценности и не унижайте Украину расправой над ее другом", — написала Тимошенко на своей странице в Facebook. Она попросила президента немедленно освободить Саакашвили.

По мнению украинского политолога Руслана Бортника, после выдворения Саакашвили на Украине может произойти новый всплеск политического противостояния.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Кадыров считает, что Киев преподнес урок Саакашвили
"По большому счету, нынешняя украинская оппозиция будет рада, что Саакашвили задержали, потому что с одной стороны — это минус конкурент, с другой стороны — повод для протестов, для дискредитации власти", — считает Бортник. Он добавил, что в этой ситуации проиграет Саакашвили, который будет отстранен от украинской политики.

Пока непонятно, как будут дальше продолжать судебные дела в отношении политика. В начале декабря прошлого года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили ходил на допросы по эту делу и некоторое время находился под ночным домашним арестом.

В Верховном суде Украины также рассматривается иск экс-президента Грузии по лишению его гражданства Украины. Ближайшее заседание назначено на 16 февраля. Согласно закону, двухмесячный срок для рассмотрения этого дела истекает 3 марта.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>

Оставить нельзя выдворить
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Оставить нельзя выдворить

 

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В мире
Комментарии
22 пользователя оставили 25 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
il.1964
На Украине Саакашвали выполнил свою миссию, теперь ему пора организовать вооружённый переворот в Польше.:-)
20:32
12.02.2018
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Дмитрий Шилов
Похоже на дурную комедию...
21:10
12.02.2018
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