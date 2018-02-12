КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в понедельник задержали сотрудники украинской Госпогранслужбы в одном из ресторанов Киева и выдворили в Польшу, с территории которой он нелегально попал на Украину в сентябре прошлого года. Погранслужба Польши подтвердила, что политик прибыл в Варшаву и был принят.

Адвокаты политика подали в полицию заявление о похищении, а его соратники намерены собраться у здания администрации президента Петра Порошенко в Киеве и потребовать объяснений.

За время своего пребывания на Украине Саакашвили прошел путь от губернатора Одесской области до подозреваемого в содействии преступным организациям. За время своей политической карьеры он успел лишиться украинского гражданства, незаконно прорвать госграницу, организовать палаточный городок в центре Киева, сбежать от силовиков и оказаться на скамье подсудимых.

Возможность депоратции

Саакашвили лишился украинского гражданства летом прошлого года. Формально причиной такого решения стал обман: якобы при получении украинского паспорта Саакашвили указал недостоверные данные. Сам политик считает, что таким образом Порошенко попытался избавиться от политического конкурента.

В Киеве рассчитывали, что Саакашвили, который в тот момент находился в США, не рискнет возвращаться на Украину, зная, что в таком случае ему может грозить экстрадиция в Грузию. Однако при поддержке соратников и депутатов бывшему грузинскому лидеру удалось незаконно прорвать границу и вернуться.

Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции.

После череды судебных разбирательств Саакашвили было отказано в предоставлении такого статуса. Как ранее пояснил генпрокурор Украины Юрий Луценко, помимо экстрадиции в Грузию, Саакашвили мог добровольно вернуться в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья, или в Польшу.

Задержание во время обеда

Информация об очередной попытке задержания Саакашвили появилась в понедельник после обеда. Депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко сообщил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве.

Интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на официантку ресторана сообщило о подробностях задержания.

"Все произошло очень быстро, буквально минуты за две. Вломилось где-то человек 25, посадили охрану на пол у главного входа в ресторан, часть зашла сверху к столику на втором этаже, где сидел Саакашвили. Шли сразу целенаправленно к нему. Его заломили и вывели через черный ход. Больше никого не задерживали. В это время в ресторане были и другие посетители, все очень испугались", — цитирует издание слова девушки. По ее словам, политик "хорошо поел и уехал сытым".

Издание "Украинская правда" со ссылкой на высокопоставленные источники в правоохранительных органах написало, что после задержания Саакашвили могут депортировать в Европу. "Сейчас его будут депортировать в Европу. Все суды уже прошли. Как только он проиграл в суде, то службы получили право депортировать", — цитирует слова источника издание.

Позже советник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян подтвердил выдворение Саакашвили в Польшу.

"Сегодня, 12 февраля, военнослужащие госпогранслужбы совместно с представителями миграционной службы и национальной полиции уведомили Саакашвили о решении компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания… Данное лицо находилась не территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей было возвращено в страну, откуда прибыло, нарушая отечественное законодательство", — написал Слободян на своей странице в Facebook.

Соратники возмущены

По его словам, во время выполнения процедуры уведомления Саакашвили сторонники политика набросились на представителей правоохранительных органов. Слободян сказал, что пограничники были вынуждены применить силу к нападающим.

В партии Саакашвили "Движение новых сил" заявили, что их лидера похитили неизвестные вооруженные спецназовцы и увезли в неизвестном направлении.

"Никаких законных оснований для депортации не существует. Это похищение гражданина Украины бандитами с целью избавиться от политического оппонента. Саакашвили похитили неизвестные без опознавательных знаков и вывезли в неизвестном направлении", — говорится в заявлении движения.

Защита бывшего президента Грузии заявила, что Польша не давала согласие на возвращение политика, поэтому процедура реадмиссии невозможна.

Первые оценки

Между тем, погранслужба Польши заявила, что политик прибыл в Варшаву и был принят. "Саакашвили принят на территорию Польши… Основанием для принятия было заявление украинской стороны… Факт, что он является супругом гражданки Евросоюза, был принят положительно при рассмотрении заявления украинской стороны", — говорится в сообщении польской погранслужбы.

Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выдворение Саакашвили произошло по личному указанию Порошенко.

"Петр Алексеевич, для меня очевидно, что это произошло по вашему личному указанию, иначе бы никто на такой унизительный для Украины шаг не пошел. Лидер государства ценен для нации прежде всего своей личной высокой нравственностью, духовностью и праведностью своих поступков. Учитывая, что вас и Украину воспринимают как одно целое, не разрушайте общечеловеческие ценности и не унижайте Украину расправой над ее другом", — написала Тимошенко на своей странице в Facebook. Она попросила президента немедленно освободить Саакашвили.

По мнению украинского политолога Руслана Бортника, после выдворения Саакашвили на Украине может произойти новый всплеск политического противостояния.

"По большому счету, нынешняя украинская оппозиция будет рада, что Саакашвили задержали, потому что с одной стороны — это минус конкурент, с другой стороны — повод для протестов, для дискредитации власти", — считает Бортник. Он добавил, что в этой ситуации проиграет Саакашвили, который будет отстранен от украинской политики.

Пока непонятно, как будут дальше продолжать судебные дела в отношении политика. В начале декабря прошлого года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили ходил на допросы по эту делу и некоторое время находился под ночным домашним арестом.

В Верховном суде Украины также рассматривается иск экс-президента Грузии по лишению его гражданства Украины. Ближайшее заседание назначено на 16 февраля. Согласно закону, двухмесячный срок для рассмотрения этого дела истекает 3 марта.

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